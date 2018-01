Ptujski mestni avtobus odslej tudi do novega pokopališča

Ptuj, 7. januarja - Ptujski mestni avtobus bo od ponedeljka vozil po spremenjeni trasi in sicer tako, da bo ta dvakrat dnevno podaljšana do novega pokopališča v Rogoznici. S tem so na Mestni občini Ptuj prisluhnili številnim pobudam tistih, ki sicer nimajo možnosti lastnega prevoza ali pa želijo pot opraviti z javnim in ne lastnim prevozom.