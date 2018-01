V slovenjgraški bolnišnici lani največ rojstev v zadnjih petih letih

Slovenj Gradec, 6. januarja - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, kjer so aprila lani porodno sobo odprli v novih, sodobno opremljenih prostorih, je bilo v celem lanskem letu 960 porodov, v katerih se je rodilo 970 malčkov. To je 96 porodov več kot v letu 2016 in rojenih 99 malčkov več kot leto prej. Število porodov in rojstev je bilo lani najvišje v zadnjih petih letih.