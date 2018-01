Jezero na Mostu na Soči praznijo zaradi obnovitvenih del

Most na Soči, 7. januarja - Družba Soške elektrarne Nova Gorica je v teh dneh začela prazniti akumulacijsko jezero na Mostu na Soči. Do sredine marca bo opravila rekonstrukcijo hidromehanske opreme na jezu Podselo, ki je bil zgrajen leta 1939 kot pregrada za hidroelektrarno Doblar in ki od takrat deluje brez večjih posodobitev.