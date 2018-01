26 dni do OI - trajekti glavno prevozno sredstvo v Južni Koreji

Pyeongchang, 13. januarja - Čeprav Južna Koreja, ki bo februarja gostila zimske olimpijske igre, leži na polotoku, je mogoče do nje ali z nje zaradi hermetično zaprte meje s Severno Korejo priti le po zraku in po kopnem. Največ potnikov v državo in iz nje prepeljejo trajekti. Ti nudijo dobre povezave zlasti z Japonsko, Kitajsko in tudi Rusijo.

Z Japonske v Južno Korejo in nazaj vozijo trajekti kar nekaj prevoznih družb, med katerimi so bolj znana Camellia Line, Beetle Ferry, Kobee, Pan Star Cruise, DBC Cruise Ferry in Kampu Ferry. Več prevoznih družb s trajekti nudi prevoze tudi med Južno Korejo in Kitajsko. Te so na primer DainFerry, Dadong Ferry, Lyg CK Ferry, Weidong Ferry in Hanjung Ferry.

Najbližje Japonski je pristanišče Busan na jugu Južne Koreje, iz katerega potovanje v Shimonoseki, Južni Koreji najbližje japonsko pristanišče, traja 11 uro, enosmerna vozovnica za eno osebo pa stane 95.000 korejskih wonov oziroma 75 evrov.

Najbližje Kitajski je pristanišče Incheon, ki leži na severu Južne Koreje. Vožnja s trajektom do najbližjega pristanišča na Kitajskem, pristanišče Dalian, traja 17 ur, stane pa okoli 110 evrov v eno smer.

Južna Koreja ima dokaj dobre trajektne povezave tudi z Rusijo. Najbližje ji je pristanišče Vladivostok. Vožnja od Rusiji najbližjega pristanišča Donghae do ruskega Vladivostoka traja en dan, stane pa okoli 180 evrov v eno smer.

16. aprila 2014 je sicer Južno Korejo pretresla najhujša pomorska nesreča v zgodovini države, ko je blizu otoka Jindo na jugozahodu države potonil trajekt Sewol, pri čemer je umrlo več kot 300 ljudi. Šlo je večinoma za dijake, ki so bili na šolskem izletu. Kapitana trajekta je sodišče obsodilo na dosmrtno zaporno kazen.