V Bohinju strateški koncept razvoja planin

Bohinj, 7. januarja - Bohinjska občina je znana po planinah in planšarstvu. Da bi spodbudili to dejavnost in planine ohranili žive, so se na občini lotili priprave strateškega koncepta trajnostnega razvoja planin. Ta daje velik poudarek povezovanju kmetijstva in turizma, občina pa obljublja pomoč pri urejanju infrastrukture.