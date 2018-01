Yee: ZDA v sporu med Hrvaško in Slovenijo neopredeljene

Zagreb, 4. januarja - ZDA se ne bodo postavile na nobeno stran v sporu o meji med Hrvaško in Slovenijo, je danes v Zagrebu izjavil namestnik pomočnika ameriškega državnega sekretarja za Evropo in Azijo Hoyt Brian Yee, ki je pristojen za srednjo in jugovzhodno Evropo. Izrazil je prepričanje, da lahko Zagreb in Ljubljana dvostransko uredita odprto vprašanje.