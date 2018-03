Doping prehodil pot od žganja do Wade

Ljubljana, 28. marca - Znanstveniki si niso enotni o izviru besede doping. Ena od razlag je, da so besedo izumili Britanci. Na Otok so jo prinesli iz Južne Afrike, kjer so domačini eno od žganj z visokim odstotkom alkohola in močnimi stranskimi učinki imenovali dop. Beseda je v angleške slovarje prišla konec 19. stoletja, pripeli pa so ji tudi tipično končnico -ing.