Po površini je Slovenija med 257 državami na 155. mestu

Ljubljana, 6. januarja - Slovenija sodi po površini med manjše države na svetu, saj meri nekaj več kot 20.000 kvadratnih kilometrov in se med 257 državami uvršča na 155. mesto. Ima več kot 6000 naselij, 10.000 ulic in 553.000 hišnih številk. Najpogostejši imeni naselij sta Gradišče in Pristava, največ ulic pa se imenuje Šolska ulica, ugotavljajo na statističnem uradu.