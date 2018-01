Predelovalne dejavnosti v ZDA z rastjo tudi novembra

Washington, 3. januarja - Vrednost indeksa predelovalne industrije v ZDA, ki ga izračunava ameriški Inštitut za upravljanje s ponudbo, se je novembra v primerjavi z oktobrom dvignila z 58,2 točke na 59,7 točke in ostaja krepko nad 50 točk, kar je meja med rastjo in nazadovanjem. To je druga najvišja vrednost v letu.