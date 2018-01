24 dni do OI - živo zelena, bela in modra

Ljubljana, 15. januarja - Olimpijske igre se vse bolj bližajo, med stvarmi, ki so za reprezentance in tudi navijače zelo pomembne, pa so tudi uradna olimpijska oblačila. Olimpijski komite Slovenije je že konec lanskega leta predstavil kolekcijo za PyeongChang 2018, ki ostaja pri v zadnjih letih vse bolj prepoznavni slovenski barvni shemi: živo zeleni, beli ter modri.

Oblikovalec Sandi Murovec ima že precej izkušenj na tem področju; kolekcija za južnokorejske olimpijske igre je že njegova četrta, odgovoren je bil že za poletno garderobo v Londonu in Riu ter za zimsko v Sočiju. Pravi, da se nova barvna kombinacija počasi uveljavlja kot prepoznavna slovenska, tudi zato pa ne more biti velikih barvnih odstopanj, čeprav se bo morda kakšnemu privržencu športa zdelo, da ni veliko novega.

"Novost je, da smo nekoliko drugače izpostavili barve. Oblačila, ki jih športniki oblačijo na tekmovanjih, imajo več zelene barve, ker smo jo v teh letih določili kot barvo, ki identificira slovenskega tekmovalca in tudi navijača. Ko pa se gibljemo na stran prostega časa, pa kombinacija prehaja v temno modro, ampak spet v kombinaciji z zeleno. Pazili smo na kontraste in tudi na nosljivost," o prepoznavnosti nove kolekcije pravi njen oblikovalec.

O primerjavi s prejšnjimi kolekcijami pa je dejal: "Rad bi opozoril na to: dokler bom jaz oblikoval kolekcije, bodo barvne kombinacije takšne, saj smo jih tudi zaščitili. To pa pomeni, da se z neke časovne razdalje, ko je teh kolekcij dovolj, lahko pojavi vprašanje, ali se ponavljajo. Ampak tu gre za kolekcije, ki predstavljajo slovenske športnike na najvišji ravni, ne pa trendovska oblačila v smislu visoke mode."

"Zaradi tega imamo zelo ozko polje, v katerem lahko manevriramo. Ne moremo vklapljati še pete, šeste, sedme barve, ker to potem ne bi bilo več prepoznavno," pojasnjuje podoben nabor barv kot pri prejšnjih kolekcijah.

Murovec dodaja, da mora oblikovalec najti pravo mero med iskanjem prepoznavnosti države in njenih barv ter med uporabnostjo oblačila. "Za te kolekcije je zaželeno, da so všečne, predvsem pa je za športnike pomembno, da so dejansko uporabne, ker med OI drugih ne smejo uporabljati. Oblačilo mora funkcionirati, pri jaknah in bundah moraš misliti na tehnične detajle, žepe za akreditacije in karte .. Ker sem tudi sam športnik, vem, kaj potrebujejo," o teh izzivih pravi Murovec.

Zelena v svetlem odtenku v kombinaciji z modro in belo je postala že precej prepoznavna slovenska olimpijska barvna shema, kar z zadovoljstvom ugotavlja tudi Murovec: "V preteklosti se nismo identificirali z barvno kombinacijo, ki bi bila strogo samo slovenska. Saj veste, rdeča, bela in modra so barve niza držav. Zdaj smo to postavili in bili bi nori, če bi se temu odrekli. Postavili smo identiteto, zdaj se je moramo držati."

Pri oblikovanju pa so v njegovi ekipi - pojasnil je, da so proizvajalcu opreme natančno predstavili svoje barvne zahteve in od njih niso odstopali - mislili tudi na navijače. Murovec meni, da bodo nekateri kosi oblačil zelo priljubljeni tudi med navijači na prizorišču in doma, ob tem pa poudaril tudi kakšen droben detajl. "Recimo rokavice: kakšne barve so edino lahko? Ja, zelene, saj ko navijač dvigne roke, se vidi zelene rokavice z napisom SLO, tako da je asociacija s Slovenijo avtomatična. Seveda pa ostajamo znotraj barvne skale."