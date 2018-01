Iz Doževe palače v Benetkah ukraden dragocen indijski nakit

Benetke, 3. januarja - Tatovi so iz znamenite Doževe palače v Benetkah ukradli dragocen nakit, ki so bili del razstave o indijskem zlatarstvu. Izginila sta par uhanov in broška, po oceni policije pa bi lahko bili vredni nekaj milijonov evrov. Na carini prijavljena vrednost ukradenih kosov nakita je bila sicer "borih" 30.000 evrov, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.