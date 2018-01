32 dni do OI - prvi staroselec na zimskih olimpijskih igrah

Windsor bo v Južni Koreji nastopil v paru skupaj z v Rusiji rojeno 17-letno Jekaterino Aleksandrovsko, s katero je na zadnjem mladinskem svetovnem prvenstvu na Tajvanu osvojil zlato odličje, sploh prvi naslov na velikih svetovnih tekmovanjih za avstralsko umetnostno drsanje.

"To je res velika stvar, še samo to, da bom nastopil na olimpijskih igrah. Dejstvo, da bom sploh prvi avstralski staroselec na zimskih olimpijskih igrah pa je kot češnja na torti. Ne morem biti bolj ponosen," je dejal Windsor. Njegova mama Josie je predstavnica narodov Weilwyn in Gamilaraay, njegov oče pa je po poreklu iz rodu avstralskih staroselskih ljudstev Gamilaraay in Ngarrable.

Na olimpijskih igrah je doslej nastopilo že 51 pripadnikov avstralskih staroselcev. Vendar pa so vsi doslej nastopili le na poletnih igrah, vključno z avstralsko zvezdnico, tekačico Cathy Freeman, ki je prižgala olimpijski ogenj leta 2000, ko je poletne olimpijske igre gostil Sydney.

Prvotni prebivalci so najmanjšo celino po nekaterih ocenah naselili že pred 60.000 leti, vendar pa so bili po prihodu evropskih priseljencev potisnjeni na družbeni rob, brez vseh pravic. V zadnjih letih avstralska oblast skuša popraviti krivice, ki so jih prizadejali staroselskim skupnostim.