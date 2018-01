Po Evropi zaradi orkanskega neurja več tisoč gospodinjstev brez elektrike

Düsseldorf/London/Bruselj/Strasbourg, 3. januarja - Zaradi orkanskega neurja Eleanor, ki s sunki vetra do 150 kilometrov na uro med drugim pustoši po Irskem, Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji, je več tisoč gospodinjstev ostalo brez elektrike. S smučarskega letovišča Morillon v francoskih Alpah poročajo o smrtni žrtvi in 15 poškodovanih, ko se je na njih porušilo drevo.