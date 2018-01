Politika in vojne v preteklosti tudi razlog za odpoved iger

Ljubljana, 8. januarja - Južna in Severna Koreja sta se v zadnjih desetletjih zbližali, začeli tesnejše gospodarsko sodelovanje, prišlo je do snidenj desetletja ločenih družin. Uradno pa državi, ki sta bili pred več kot šestimi desetletji v vojni, še nista sklenili premirja. In v preteklosti so bile igre zaradi vojne in politični sporov večkrat okrnjene ali odpovedane.