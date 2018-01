Ekipe SV lani s helikopterjem na pomoč 472-krat, s Falconom 12-krat

Ljubljana, 3. januarja - Dežurne posadke letalstva Slovenske vojske so lani s helikopterjem na pomoč poletele 472-krat, s Falconom pa 12-krat. Samo decembra so petkrat sodelovale pri reševanju v gorah in devetkrat poskrbele za nujne helikopterske prevoze ter prepeljale 19 poškodovanih ali obolelih, so sporočili iz Slovenske vojske (SV).