11 dni do OI - južnokorejski izobraževalni sistem med najboljšimi

V Južni Koreji po podatkih iz mednarodnega zbornika OECD Pogled na izobraževanje (Education at a Glance) 2017 beležijo visoko, več kot 90-odstotno vključenost otrok v predšolske vzgojno-izobraževalne programe. V šolo, ki je obvezna, otroci vstopijo pri šestih letih starosti, šestletnemu programu osnovne šole sledi triletni program, po katerem se otroci vpišejo na triletno srednjo šolo, nato pa lahko nadaljujejo na fakultetah, za katere se Južnokorejci množično odločajo.

V državi so se v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja sicer sprva osredotočili na razširitev sekundarne ravni izobraževanja, več priložnosti za visokošolsko izobraževanje pa se je začelo v 80. letih. Če so bile še pred 50 leti brez srednješolske izobrazbe več kot tri četrtine prebivalstva, sta bila leta 2016 takšna le dva odstotka prebivalstva. Naraščal je tudi delež prebivalcev s terciarno izobrazbo. Med starimi od 25 do 34 let jih je imelo leta 2000 terciarno izobrazbo 37 odstotkov, leta 2016 pa 70 odstotkov, kar Južno Korejo uvršča na prvo mesto med državami OECD in partnerskimi državami, ki so vključene v omenjeni mednarodni zbornik.

V zadnji mednarodni raziskavi trendov znanja matematike in naravoslovja TIMSS iz leta 2015 se je Južna Koreja po matematičnih dosežkih osmošolcev uvrstila na drugo mesto za Singapurjem, po matematičnih dosežkih četrtošolcev pa na tretje mesto za Singapurjem in Hongkongom. Skupaj s Tajvanom in Japonsko je peterica precej za seboj pustila preostale sodelujoče države z različnih delov sveta.

Prav tako na visoko drugo mesto se je Koreja v raziskavi TIMSS uvrstila po dosežkih četrtošolcev na področju znanosti, po dosežkih osmošolcev na področju znanosti je na četrtem mestu, na petem ji sledi Slovenija.

Zavidljive rezultate je Južna Koreja dosegla tudi v mednarodni raziskavi računalniške in informacijske pismenosti (ICILS) 2013, saj je zabeležila največji delež učencev, ki so pokazali najvišjo raven znanja, veščin in sposobnosti na področju računalniške in informacijske pismenosti.

V preteklih letih je bil južnokorejski izobraževalni sistem med drugim označen kot relativno najbolj učinkovit izobraževalni sistem v razvitem svetu, in sicer v poročilu študije Raziskovalnega inštituta Innocenti Sklada ZN za pomoč otrokom, v kateri so ugotavljali znanja in sposobnosti učencev pri branju, matematiki in znanosti pri 14- in 15-letnikih.

Južna Koreja se po podatkih poročila OECD uvršča visoko tudi po sredstvih, ki jih namenja za izobraževanje. Leta 2014 so ta sredstva predstavljala 6,3 odstotka BDP, kar je državo uvrstilo na četrto mesto - za Veliko Britanijo, Dansko in Novo Zelandijo.

Šolanje v Južni Koreji je sicer brezplačno za otroke med šestim in 15 letom starosti, za nadaljnje šolanje pa plačujejo šolnine. Država poleg javnih delno sofinancira tudi zasebne šole.