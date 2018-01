Pahor prihodnji teden v Bruselj na prvi uradni obisk

Ljubljana/Bruselj, 3. januarja - Predsednik republike Borut Pahor bo na prvi uradni obisk po prevzemu drugega predsedniškega mandata odšel v Bruselj, kjer se bo mudil v ponedeljek in torek. Srečal se bo s predstavniki Evropske unije in zveze Nato, s katerimi bo govoril o vlogi Slovenije v obeh povezavah in uveljavljanju arbitražne odločbe, so danes sporočili iz Pahorjevega urada.