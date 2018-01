Razglasili 20 najvarnejših letalskih družb na svetu

Sydney, 7. januarja - Portal airlineratings.com je razglasil 20 najvarnejših letalskih družb za leto 2018. Med njimi so tudi British Airways, Emirates, Etihad Airways, Finnair, KLM, Lufthansa in Qantas, so zapisali v sporočilu za javnost. Pod drobnogled so sicer vzeli 409 letalskih prevoznikov.