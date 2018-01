Ryanairov potnik zaradi predolgega čakanja sedel na krilo letala

Madrid, 3. januarja - Potnik britanskega letalskega prevoznika Ryanair, ki je imel dovolj čakanja na izstop iz letala, je na novega leta dan odprl zasilni izhod in sedel na krilo letala, ki je pred tem pristalo na letališču v španski Malagi. Moškega - šlo naj bi za Poljaka, starega okoli 50 let - so nato aretirali.