30 dni do OI - v Ljubljani prižig slovenske bakle

V projektu bodo sodelovali vrhunski športniki, olimpijci in nosilci olimpijskih kolajn ter navijači, ki bodo baklo nosili po različnih krajih v Sloveniji. Prvi dogodek danes ob 17. uri na Trgu mladih v BTC-ju, kjer bo bakla zagorela in začela svojo pot po Sloveniji.

Obiskala bo Mojstrano, Jesenice, Tržič, Celje, Velenje, Maribor in Črno na Koroškem, svojo pot pa končala na uradni predstavitvi olimpijske reprezentance, ki bo 29. januarja v Grand hotelu Union. Olimpijec in vodja navijaškega letala v Pyeongchang hokejist Tomaž Razinger, bo baklo predal članom olimpijske reprezentance Slovenije in dolga pot plamenice v Južno Korejo se bo pričela.

Slovenska bakla bo obiskala osem krajev, ki jih je OKS izbral kot tiste z bogato olimpijsko tradicijo. Vseskozi jo bo spremljal zastavonoša na zadnjih zimskih olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014, Razingar.

Poleg obiska olimpijcev ter bakle so za dogodke pripravili tudi pester spremljevalni program, namenjen najmlajšim. Na voljo bodo različne olimpijske dejavnosti za otroke, olimpijski kviz, predstavili bodo projekt ter poklepetali z olimpijci, zbirali dobre želje za slovenske športnike, ki se pripravljajo na prihajajoče zimske olimpijske igre, ter spremljali nastope učencev bližnjih osnovnih šol.