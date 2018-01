Prizorišča ZOI v Pyeongchangu

Pyeongchang, 8. januarja - Najboljši zimski športniki na svetu bodo na olimpijskih igrah tekmovali na 13 prizoriščih. Približno tako kot v Sočiju pred štirimi leti so ta razdeljena na dva dela, eden bo gorski, kjer bodo tekmovali na smučeh, deskah in saneh, drugi pa obmorski, kjer stojijo dvorane za hokej in drsanje.