Moskovski cirkus na ledu v treh slovenskih mestih

Ljubljana, 3. januarja - Med 20. in 22. januarjem se v Slovenijo v sklopu tradicionalne novoletne evropske turneje 2017-2018 vrača svetovno priznani Moskovski cirkus na ledu Natalije Abramove. Kot napovedujejo organizatorji, se obeta prekrasen dogodek za najmlajše in mlade ter za vse ljubitelje cirkuških vragolij, drsanja in vrhunske ruske akrobatike.