V novem letu se v Eti Cerkno obeta nova podjetniška kolektivna pogodba

Cerkno, 3. januarja - V Eti Cerkno se vodstvo in sindikat SKEI pogajajo o novi podjetniški kolektivni pogodbi, ki je v tem podjetju še iz leta 1991. Kot je za STA pojasnil sindikalist Sašo Ristič, so od sredine novembra že zaprli nekaj poglavij, predvsem iz normativnega dela, odprto pa ostaja med drugim področje plačnega sistema in dopustov.