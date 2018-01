Slovenski diplomati po novem letu na rednem posvetu

Ljubljana, 3. januarja - Slovenski diplomati se bodo v četrtek in petek zbrali na Brdu pri Kranju na tradicionalnem, že 22. rednem letnem posvetu. Vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov bosta poleg zunanjega ministra Karla Erjavca nagovorila tudi predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade Miro Cerar.