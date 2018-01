V Domu starejših občanov Črnomelj začeli popožarno sanacijo

Črnomelj, 3. januarja - V Domu starejših občanov (DSO) Črnomelj so začeli sanirati v decembrskem požaru poškodovani trakt tamkajšnjega drugega nadstropja. Po lastnem popisu in s pomočjo izvedencev so škodo ocenili na slabih 130.000 evrov, ker so se sanacije lotili v okviru načrtovane prenove omenjenega trakta, pa bo celotna naložba skupaj z davkom znašala 270.000 evrov.