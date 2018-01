Član sveta ECB za uvedbo DDV na bitcoine

Frankfurt, 3. januarja - Ob vse večjem navdušenju nad bitcoini se množi tudi število kritikov. Eden od teh je guverner avstrijske centralne banke in član sveta Evropske centralne banke Ewald Nowotny, ki se je zavzel za regulacijo trgovanja z bitcoini in njihovo obdavčitev, ob tem pa kriptovaluto označil za predmet špekulacij in orodje za pranje denarja.