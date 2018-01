Kralji so se znesli nad Edmontonom

Edmonton, 3. januarja - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL gostovali v Kanadi pri Edmonton Oilers in slavili visoko zmago s 5:0. Dva gola je k zmagi prispeval Dustin Brown, vratar Jonathan Quick je zbral 32 obramb in še tretjič v sezoni ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, izkazal pa se je tudi kapetan kraljev Anže Kopitar, ki je prispeval dve podaji.