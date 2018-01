Vreme: Zmerno, občasno pretežno oblačno

Ljubljana, 3. januarja - Danes bo zmerno, občasno pretežno oblačno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj in deloma dopoldne megla. Sredi dneva bo zapihal okrepljen jugozahodnik. Proti večeru in zvečer bodo prehodno krajevne padavine, deloma plohe, po nižinah kot dež. Najvišje temperature bodo od 1 do 10 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.