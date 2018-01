Tehnološke delnice zvišale indekse v Aziji

New York/Tokio, 3. januarja - Tudi drugi delovni dan novega leta je na borzah v Aziji vladalo večinoma optimistično vzdušje. Za to se je treba zahvaliti predvsem pozitivnim gibanjem na Wall Streetu, kjer so se v torek podražile predvsem delnice tehnoloških podjetij. Vlagatelji pričakujejo rast dobičkov podjetij.