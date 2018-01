Nekdanji talec teroristov doma v Kanadi obtožen spolnega napada

Ottawa, 3. januarja - Kanadčana Joshua Boyla, ki je bil pred kratkim z ženo Američanko Caitlan Coleman in tremi otroci osvobojen iz večletnega terorističnega ujetništva v Pakistanu, so v Ottawi aretirali in obtožili med drugim spolnega napada in prisilnega odvzema prostosti. Podrobnosti primera so tajne.