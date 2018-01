Hrvaški ribiči odpovedali drevišnji sestanek

Zagreb, 2. januarja - Hrvaški ribiči iz Savudrije in Umaga so odpovedali drevišnji sestanek, na katerem naj bi razpravljali o tem, kako naj delajo v Piranskem zalivu, potem ko je Slovenija začela izvajati arbitražno sodbo. Ribiči so zaskrbljeni predvsem zaradi možnih kazni, ki jih lahko dobijo od Slovenije, če bodo še lovili ribe do sredine Piranskega zaliva.