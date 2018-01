Borze v New Yorku uvodoma z rastjo

New York, 2. januarja - Borze v New Yorku v uvodnem delu trgovanja v novem letu beležijo rast. Promet na kapitalskih trgih je sicer skromen, mnogo vlagateljev je po praznikih še odsotnih. Ta teden bodo sicer pozorni na najnovejše podatke s trga dela in ostale pomembnejše gospodarske kazalnike, poroča francoska tiskovna agencija AFP.