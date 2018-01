Nafta nekoliko dražja

Singapur, 2. januarja - Cene surove nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju nekoliko zvišale. Trgovci namreč zaenkrat ne vidijo nevarnosti v nemirih v Iranu, tretji največji proizvajalki nafte v Organizaciji držav izvoznic nafte (Opec). Protesti, ki so se začeli v četrtek, so sicer doslej terjali nekaj smrtnih žrtev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.