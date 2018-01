Azijske borze leto 2018 začele z rastjo

Tokio, 2. januarja - Azijske borze so v leto 2018 stopile z rastjo. Vlagatelji so prezrli padce borz v New Yorku pred prazničnim predahom, spodbudo med drguim iščejo v ameriški davčni reformi, ki naj bi prispevala k rasti največjega gospodarstva na svetu. Ta teden bodo sicer pozorni na najnovejše podatke s trga dela v ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.