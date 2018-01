Ekipi Rangers novoletna zimska klasika

Ljubljana, 2. januarja - Onstran Atlantika, v severnoameriški hokejske ligi NHL, je bilo ponoči vse v znamenju tradicionalne novoletne zimske klasike. Tekmo na prostem na novega leta dan so po podaljšku dobili igralci moštva New York Rangers, ki so na baseball igrišču Mets Citi Field v newyorškem športnem kompleksu Flushing Meadows v Queensu premagali Buffalo Sabres s 3:2.