Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 1. januarja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na Notranjskem in Primorskem, predvsem na primorski avtocesti med Kozino in Vrhniko, promet upočasnjen in oviran zaradi močnega sneženja in plužnih skupin. Voznikom priporočajo, naj se na pot odpravijo samo z ustrezno zimsko opremo.