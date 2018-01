Zaradi neurja na severozahodu Francije 40.000 gospodinjstev brez elektrike

Brest, 1. januarja - Atlantsko obalo Francije je dosegla nevihta Carmen, ki je povzročilo precejšnjo škodo in izpade elektrike. V Bretanji je bilo popoldne okoli 40.000 gospodinjstev brez elektrike. Francoski vremenoslovci pa so izdali opozorilo pred sunki vetra, ki naj bi dosegli do 150 kilometrov na uro.