Kim Jong-un znova zagrozil z jedrsko zmogljivostjo svoje države

Pjongjang, 1. januarja - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je v novoletnem nagovoru posvaril, da je "jedrski gumb vedno na njegovi mizi" in da so celotne ZDA v dosegu severnokorejskega jedrskega orožja. Obenem pa je ubral bolj spravljiv ton do Južne Koreje in nakazal možnost, da bi poslali svojo ekipo na tamkajšnje olimpijske igre.