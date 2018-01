Bedene spet najvišje na lestvici ATP

Ljubljana, 1. januarja - Na najnovejših teniških lestvicah ATP in WTA v moški in ženski konkurenci ob vhodu v leto 2018 ni sprememb. Vodita Španec Rafael Nadal in Romunka Simona Halep. Tudi Slovenci so obdržali svoje položaje, razlika je le, da se je v domovino vrnil Aljaž Bedene, ki je z 49. mestom na lestvici ATP najvišje uvrščeni Slovenec na jakostnih lestvicah.