Pestra silvestrska noč tudi za dežurne reševalne ekipe

Ljubljana, 1. januarja - Na interni kliniki UKC Ljubljana so ponoči obravnavali 26 bolnikov, od tega le dva zaradi alkoholnega opoja. V urgentnem kirurškem bloku pa so od nedelje zjutraj do danes oskrbeli 153 poškodovancev, 21 od teh so hospitalizirali. Reševalna vozila ljubljanske reševalne postaje so ponoči opravila 26 intervencij.