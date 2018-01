V strmoglavljenju letala na Kostariki umrlo 12 ljudi

San Jose, 1. januarja - V strmoglavljenju letala na zahodu Kostarike je v nedeljo umrlo 12 ljudi, od tega dva člana posadke in deset Američanov, ki so se vračali s počitnic. Manjše letalo je strmoglavilo kmalu po vzletu, nato pa so ga zajeli plameni, poroča nemška tiskovna agencija dpa.