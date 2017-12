Turčija pred prihodom novega leta aretirala več pripadnikov IS

Istanbul, 31. decembra - Turške oblasti so danes v luči praznovanja prihoda novega leta zaostrile varnostne razmere in aretirale 20 pripadnikov skrajne skupine Islamska država (IS). Praznovanje lanskega novega leta je namreč zasenčil teroristični napad v klubu v Istanbulu, v katerem je bilo ubitih 39 ljudi, med njimi 27 turistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.