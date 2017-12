Pred Marijinim svetiščem na Brezjah še eno praznično leto

Brezje, 31. decembra - V Marijinem narodnem svetišču na Brezjah bo v letu 2018 praznično. Med drugim bodo zaznamovali 30. obletnico imenovanja brezjanske cerkve za baziliko in 120 let prihoda frančiškanov na Brezje. Že v iztekajočem se letu pa so obeležili 110. obletnico kronanja milostne podobe Marije Pomagaj in 25. obletnico izročitve slovenskega naroda Mariji.