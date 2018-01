Tedenska napoved - rekreacija od 2. do 8. 1.

Ljubljana, 1. januarja - Tedenski koledar športno rekreativnih dogodkov po Sloveniji v obdobju od 2. do 8. januarja.

IZBRANI DOGODKI

1. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton

V priprave na zadnji Volkswagen Ljubljanski maraton smo vložili veliko ur treningov, bilo bi škoda, da bi bili spomladi zopet na začetku. Zato smo se odločili, da v sklopu projekta priprave ponudimo vadbo tudi čez zimo. Skozi sezono smo skupaj nabrali ogromno kilometrov, zima pa je kot nalašč, da okrepimo naše mišice, vezi, pridobimo na gibljivosti in koordinaciji ter s tem zmanjšamo možnost poškodb v novi tekaški sezoni. Tedensko bomo izvajali tekaški trening zunaj na prostem, kjer bomo odtekli lahkoten, dolg, v hrib, intervalni, tek v naravi. Prvi skupinski tek bo v soboto ob 8. uri pri Koseškem bajerju. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

Tečaj varstva pred snežnimi plazovi

Enodnevni tečaj, ki bo v soboto, je namenjen planincem, turnim smučarjem, alpinistom, občasnim ali rednim obiskovalcem gora v zimskem obdobju ... Spoznajte nevarnosti snežnih plazov, naučite se ustrezno uporabljati zaščitno opremo, preizkusite iskanje zasutih s pomočjo plazovnih žoln, spoznajte ustrezno ukrepanje v primeru nesreče v snežnem plazu, ... Informacije: www.zelenica.info/zelenica-obvestila-in-novosti/283-tečaj-varstva-pred-snežnimi-plazovi,-6-1-2018.html

KOLEDAR

TOREK, 2. januarja

HRASTNIK - 36. novoletni pohod na Kum (1220 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

JESENICE - 6. pohod ob polni luni na Španov vrh; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

GORENJA VAS - 19. novoletni pohod na Blegoš (1562 m); pohodništvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

SREDA, 3. januarja

NOVA GORICA - Pohod za srce; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

ČETRTEK, 4. januarja

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

PETEK, 5. januarja

MARIBOR - Začetni tečaj; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Začetni zimski tečaj; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

POLHOV GRADEC - 27. nočni pohod na Grmado (898 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.si/2016/12/26-nocni-pohod-na-polhograjsko-grmado.html

SOBOTA, 6. januarja

LJUBLJANA - 1. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

TRAVNIK - 7. pohod po pastirskih stezicah Travnika; pohodništvo. Informacije: www.gostilna-pri-kapcu.si

BEGUNJE NA GORENJSKEM - Zimski trojček Draga; lokostrelstvo.

HOČE - Pohod do Jelke; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

JESENICE - Memorial Jesenice; sankanje - naravne proge. Informacije: Klemen Rev, 051 372 753, sak.jesenice@gmail.com

MEDVODE - Začetni tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu/

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

STAHOVICA - 9. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/item/156-25-novembra-se-pricenja-9-zimska-liga-k-sv-primozu

ŠALOVCI - Pohod trej kralof na pouti po dolaj pa bregaj; pohodništvo. Informacije: www.park-goricko.org

TOLMIN - Črvov vrh (974 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TRBOVLJE - 4. novoletni knap trail 2018; tek. Informacije: http://slotrail.si/novoletni-knap-trail/

VELENJE - Moj najhitrejši krog po kolesarsko sprehajalni poti 2017/18; tek. Informacije: Stane Meža, 031 606 314, stane.meza@gmail.com

VIPAVA - 17. nočni pohod do Krive jelke; pohodništvo. Informacije: http://naklo.si

ŽELEZNIKI - Železniki - Ratitovec (1667 m) - Dražgoše; pohodništvo. Informacije: www.pd-zelezniki.com/

LJUBELJ - Tečaj varstva pred snežnimi plazovi; planinstvo. Informacije: www.zelenica.info/zelenica-obvestila-in-novosti/283-tečaj-varstva-pred-snežnimi-plazovi,-6-1-2018.html

KUNGOTA - Pohod za tri kralje - Svečina Vinotour; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

NEDELJA, 7. januarja

BOHINJSKA BISTRICA - SLOvenSKI maratoni 2018: 6. Nordix Maraton Bohinj; tek na smučeh. Informacije: www.slovenskimaraton.com

CERKNICA - Cerkniška zimska tekaška liga 2017/2018; tek. Informacije: http://slotrail.si

DOBREPOLJE - Novoletni pohod na Šentrumar (677 m); pohodništvo. Informacije: www.storovke.si

JESENICE - Memorial Jesenice; sankanje - naravne proge.

KOČEVJE - Zimska liga MTB; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

KRANJ - Kranjska zimska tekaška liga 2017/18: Sv. Mohor; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/zimska-liga/

MARIBOR - Šola teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: http://lukasbikes.si

PRESERJE - Mali Golak (1495 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Srečanje na Starem taboru (603 m); pohodništvo. Informacije: www.povir.si

ŠEMPETER PRI GORICI - 16. pohod in tek po trim stezi; tek. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si

ŠEMPETER PRI GORICI - 16. pohod in tek po trim stezi; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si

VELENJE - Plavalni veteranski miting; plavanje. Informacije: www.plavalniklub-velenje.si

ŽALEC - 3. savinjska zimska tekaška liga 2017/2018: Rinka - 10,2 km; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu/tekmovanja/10-tekmovanja/103

PONEDELJEK, 8. januarja

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

