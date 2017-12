Šefic: V slovensko morje vplule tri hrvaške ribiške ladje

Koper, 30. decembra - Nekaj pred sedmo uro zjutraj so tri hrvaške ribiške ladje, ki so jih spremljali hrvaški policijski čolni, vplule v slovensko morje, je v izjavi za medije pojasnil državni sekretar Boštjan Šefic. Slovenska policija se je nemudoma odzvala in celotno dogajanje tudi dokumentirala. Kasneje so se razmere umirile in v tem trenutku vse poteka normalno.