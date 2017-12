Dragić boljši od Nikolića, Dončić MVP kroga

Ljubljana, 29. decembra - V petek so bile na sporedu še preostale štiri tekme 15. kroga košarkarske evrolige. V Istanbulu sta se srečala Zoran Dragić in Aleksej Nikolić, zmage pa se je na koncu veselil mlajši od bratov Dragić, ki je Efesu pomagal do zmage z 69:58. Luka Dončić, ki je v četrtek z Real Madridom premagal Fenerbahče, je postal najkoristnejši igralec kroga.