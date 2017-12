Politiki in akademiki pozivajo k bojkotu avstrijskih ministrov iz vrst FPÖ

Dunaj, 29. decembra - Politiki in akademiki s celega sveta so v odprtem pismu v četrtek pozvali k bojkotu avstrijskega predsedovanja Evropski uniji in da naj evropski ministri ne sprejmejo svojih kolegov iz vrst avstrijskih svobodnjakov (FPÖ). Slednji so danes poziv označili kot poslednji poskus levičarskih politikov, da bi si pridobili pozornost.