Slovenska policija v Piranskem zalivu izvaja običajne naloge

Ljubljana, 29. decembra - Slovenska policija bo ob sobotni uveljavitvi arbitražne razsodbe o meji s Hrvaško v Piranskem zalivu še naprej, tako kot do sedaj, izvajala naloge v območju slovenskega morja. Pri tem bo dosledno evidentirala in dokumentirala kršitve, v letu 2018 pa bo lahko stopnjevala svoje ukrepe, so danes za STA povedali na generalni policijski upravi.