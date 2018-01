Bolgarija v času velikih izzivov EU prevzema predsedovanje

Bruselj, 1. januarja - Bolgarija od danes predseduje Svetu Evropske unije. To je za državo, ki je članica povezave od leta 2007, prvo polletno predsedovanje uniji. Čaka jo zahtevna naloga poskusa pomiritve nesoglasij med 28 članicami in dosega kompromisov pri tako vročih temah, ko so begunske kvote in brexit.