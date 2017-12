Pripor za štiri vodiče ilegalnih migrantov

Koper/Podgrad, 29. decembra - Policija je v torek ponoči med Račicami in Podgradom ustavila tri vozila, v katerih so štirje državljani Srbije preko državne meje ilegalno prepeljali osem Pakistancev. Policija je vse pridržala in zaslišala. Ilegalne migrante so do vrnitve na Hrvaško nastanili v Center za tujce v Postojni, za vodiče pa je preiskovalni sodnik odredil pripor.